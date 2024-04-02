شكرا لقرائتكم خبر عن أول بوستر رسمي للفيلم المنتظر Joker: Folie à Deux والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Warner Bros عن اول بوستر رسمي لـ فيلم Joker 2، الذى سيطرح تحت اسم Joker: Folie à Deux، وظهر عليه كل من بطلى العمل الممثل العالمى خواكين فينكس والنجمة ليدى جاجا.على ان يطرح فيلم Joker: Folie à Deux الجديد يوم 4 أكتوبر المقبل في دور العرض المختلفة حول العالم.

يأتى العمل على جزء ثانى من الفيلم الأجنبى الشهير "جوكر" نتيجة طبيعية للنجاح الكبير الذي حققه الفيلم عند طرحه منذ نحو 3 سنوات، إذ كان فيلم Joker سادس أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات لعام 2019، صنع الفيلم التاريخ كأول فيلم من فئة R على الإطلاق يصل إجمالي إيراداته إلى أكثر من مليار دولار في جميع أنحاء العالم.

وفاز فيلم "جوكر" بجائزة الأسد الذهبى فى مهرجان البندقية السينمائى، وذهب فينيكس ليحصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل، وحصل العمل على 11 ترشيحًا إجمالاً.

ويظهر في الجزء الثاني من فيلم "جوكر" النجم الصاعد هاري لوتي، إذ أشارت تقارير إلى أنه سيشارك بدور كبير في الفيلم المرتقب بينما لا تزال تفاصيل الدور طي الكتمان .

وتشارك النجمة ليدى جاجا فى Joker 2 إذ تجسد شخصية "هارلى كوين" الذى سبق أن قدمته مارجوت روبى فى فيلم بعنوانThe Suicide Squad العام الماضي، وصرحت بطلة Birds of Prey بأنها سعيدة للغاية باختيار ليدي جاجا لبطولة الفيلم.

وأضافت مارجوت روبي: قلت منذ البداية إن كل ما أريده هو أن تكون هارلي كوين واحدة من تلك الشخصيات بالطريقة التي يتحول بها ماكبث أو باتمان دائمًا من ممثل عظيم إلى ممثل عظيم. وأنه لشرف كبير أن أكون قد بنيت أساسًا قويًا بما يكفي بحيث يمكن أن يكون هارلي الآن أحد تلك الشخصيات التي يحصل الممثلون الآخرون على تجربة لعبها. وأعتقد أنها ستفعل شيئًا لا يصدق.

وتم التأكيد على أن جاكوب لوفلاند الذي بدأ تألقه من فيلم Mud يلعب دور شخص يصادق آرثر فليك أو الجوكر، كما انضمت كاثرين كينر بطلة Get Out و The Adam Project إلى الجزء الثاني من "جوكر" في دور لم يتم الكشف عن تفاصيله، وكذلك الممثل الإيرلندي بريندان جليسون.

وتم تصوير فيلم Joker2 في لوس أنجلوس بسبب الإعفاءات الضريبية للشركة المنتجة من ولاية كاليفورنيا بقيمة 12.6 مليون دولار.