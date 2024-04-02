شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 8.. عادل يخبر أدهم بنصب الشركة عليه فى المجمع الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحدث أدهم (دياب) مع عادل (وليد حماد) خلال أحداث الحلقة 8 من مسلسل مليحة، ويطلب منه مساعدة على (أمير المصري) وإعطائه عيادة في المجمع الطبي الخاص به، من أجل العمل بها، ولكن يصدم أدهم بحديث عادل عن قيام الشركة بالنصب عليه في المجمع وهرب صاحبها خارج البلد وخسارته أمواله، فضلا عن عدم قدرته على تسديد قرض البنك.

وكانت الحلقة شهدت حديث أدهم (دياب) مع والدته (ميرفت أمين)، عن حالة خاله (أشرف زكى)، لتخبره أن الدكتور يشك فى إصابة نوال زوجة خاله بمرض السرطان وأنه قام بطلب منها العديد من التحاليل والأشعة، وتطلب منه أن يخبئ ذلك الخبر عن اخوه وبنات خاله حتى يتم كتب كتاب على (أمير المصري) وفريدة (مروة أنور) على خير.

أبطال مسلسل مليحة

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كل من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاص، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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