شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 8.. دياب يكتشف تفكير شقيقه جديا في الهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمع أدهم (دياب) إلى حديث على (أمير المصري) خلال أحداث الحلقة 8 من مسلسل مليحة مع أحد أصدقائه عن هجرته خارج البلد وتقديم الأوراق المطلوبة، ولكن يواجهه أدهم بموضوع الهجرة، ليرد عليه أن الحياة أصبحت صعبة ويحتاج إلى معيشة أفضل، ولكن ينصحه أدهم أن يجرب أولا في بلده قبل التفكير في السفر خارجا خصوصا من أجل والدته .



كما شهدت الحلقة حديث أدهم (دياب) مع والدته (ميرفت أمين)، عن حالة خاله (أشرف زكى)، لتخبره أن الدكتور يشك فى إصابة نوال زوجة خاله بمرض السرطان وأنه طلب منها العديد من التحاليل والأشعة، وتطلب منه أن يخبئ ذلك الخبر عن اخيه وبنات خاله حتى يتم كتب كتاب (أمير المصري) وفريدة (مروة أنور) على خير.

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



دياب فى مسلسل مليحة



أمير المصري فى مسلسل مليحة