شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 23 .. إبراهيم طلبة يزور ريهام حجاج فى منزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، كثيرا من الأحداث، حيث ذهب عمر - إبراهيم طلبة، لبيت صدفة - ريهام حجاج، وتفاجأت به أمامها وهي تضرب جارتها نوجة - رباب ممتاز، وطلب منها أن يتحدثا سوياً وبالفعل نزلا من المنزل، وحكت له صدفة عن كل شيء في حياتها وعن قصتها مع والده، وعندما سألها لما ظهرت في هذا الوقت تحديداً، أجابته أنها لم تكن تنوى الظهور أبداً لأنها تعرف شر والدها، ولكن بعدما خطفها والدها - خالد الصاوي، اضطرت أن تقول له الحقيقة.

وكانت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، بدأت بخروج عمر - إبراهيم طلبة، مع أخته فرح - نور، وكان قد اتفق مع أدهم - تامر يسرى أن يأتى ويجلس مع فرح - نور إيهاب ويحاول معالجتها من الإدمان، وبالفعل حدث المتفق عليه واستغل عمر الفرصة وتحجج بأنه نسى هاتفه بالعربية وتركهما سوياً وانصرف.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.



مسلسل صدفة الحلقة 23