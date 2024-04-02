شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى بعد تصدره التريند .. 23 عاما صداقة مع كريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الفنان ماجد الكدواني مؤشرات البحث جوجل بسبب حديثه عن صديقه الفنان كريم عبد العزيز، حيث صداقة قوية لأكثر من 23 عاما، جمعت بينهما.

ماجد الكدواني وكريم عبد العزيز كان تعاونهما السينمائى الأول في فيلم حرامية فى كى جى تو عام 2001 ثم حرامية فى تايلاند عام 2003 وفيلم نادى الرجال السرى فى 2019 ثم البعض لا يذهب للمأذون مرتين فى 2021، وظهر ماجد الكدوانى ضيف شرف فى أعمال قدمها كريم عبد العزيز مثل فيلم فاصل ونعود ومسلسل الاختيار 2 .



ماجد الكدوانى تحدث فى أكثر من لقاء تليفزيونى عن كريم عبد العزيز قائلًا: "أعرف كريم عبد العزيز منذ أكثر من 20 سنة وهو تركيبة ساحرة جدا وحساس أوى وعنده كم مصداقية رهيب بالنسبة لى أخ وصديق وبتعلم منه ومن حكمته وتصرفاته وردود فعله طول الوقت" .



بينما قال عنه كريم عبدالعزيز فى أحد اللقاءات: " ماجد الكدواني من أجمل الناس اللى ممكن تقابلهم صاحب صاحبه، أخلاق وجدعنة وحالة استمتاع كبيرة لما أشتغل معاه"



ماجد الكدواني



ماجد الكدواني



ماجد الكدواني



ماجد الكدواني



ماجد الكدواني



ماجد الكدواني



ماجد الكدواني



ماجد الكدواني



ماجد الكدواني وكريم عبد العزيز