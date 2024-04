شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الرفاعى الحلقة 23 .. أحمد رزق يغادر القسم بعد استجوابه حول مقتل الخادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 23 من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة والذى يعرض على قناة ON ومنصة Watch it، بجلسة بين الضابط أحمد وفاروق "أحمد رزق"، حيث تم استدعاؤه لسؤاله عن الخادمة نسمة "حنان فكري" وسبب تواجد رقمه على تليفونها قبل وفاتها، ويؤكد فاروق أن نسمة اتصلت به قبل وفاتها لتسأله إذا كان قد أرسل شخصا يسأل عليها.

سامية "ميرنا جميل" تعيش حالة حزن كبيرة منذ أن قرر ياسين "أمير كرارة" السفر وترك مصر، وقلقها من عودته إلى طليقته هند "إيناس كامل"، إلا أن جمالات "رحاب الجمل" تطمأنها وتؤكد لها أن ياسين أغلق أمر طليقته هند تماماً ولا يفكر تماماً في العودة إليها مرة أخرى، لتعود الضحكة ألى وجه سامية مرة أخرى.

وكشفت الحلقة 23 من مسلسل بيت الرفاعى أن إقامة ياسين وزوجته هند في شقة صغيرة وتصميم ياسين عليها وعدم الإقامة مع عائلته في الفيلا كان سبباً من أسباب طلاقهما، حيث يظهر الثنائى يتحدثان سوياً في هذا الأمر وتصر هند على ترك الشقة الصغيرة التي يعيشا فيها والعيش في فيلا الرفاعى، ولكن ياسين يصر على العيش بعيداً عن والده لتخيره هند بينها وبين الشقة الصغيرة التي يعيش فيها وتطلب الطلاق.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.

