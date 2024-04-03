طارق فؤاد: "ألحاني متليقش على عمرو دياب وبحب صوت تامر حسني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قال المطرب طارق فؤاد، إنّه لحن لكل مطربي جيله مثل علي الحجار ومدحت صالح ومحمد الحلو، وأنه أول من قدم المطربة ريهام عبدالحكيم، وأول من دعم المطربة مي فاروق.

وأضاف فؤاد في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي المحور والنهار: "أنا أول من دعمت مي فاروق، وهي قالت أول ناس دعمها عمار وطارق فؤاد، وتنبأت إن ريهام عبد الحكيم ومي فاروق هيكونوا أمل مصر".

وأردف المطرب: "أنا كنت زميل عمرو دياب في المعهد وكان صحبي، لكن أنا مش هلحن لـ عمرو دياب، لأنه بالنسبالي وجه مصر المشرفة برة وإسم كبير، لكن لما أجي ألحن يكون للصوت اللي بحبه، أنا بحب الصوت الشرقي العربي، أحب ألحن لمدحت وعلي الحجار ومحمد الحلو وأنغام وشيرين عبد الوهاب وآمال ماهر".

وأكمل: ألحاني متليقش على عمرو دياب هو واخد سكة وماشي عليها، وأحب ألحن لـ تامر حسني عشان بحب صوته".

برنامج العرافة تقدمه الإعلامية بسمة وهبة يوميا بعد الافطار على قناة النهار، تستضيف فيه نجوم الفن في العالم العربي وتطرح عليهم أسئلة في الفن وفي حياتهم الخاصة.

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