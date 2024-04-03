تركي آل الشيخ يروج لمسرحية رعب كوميدية ضمن فعاليات العيد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن مسرحية جديدة تعرض ضمن فعاليات العيد في مدينة الدمام.

ونشر "آل الشيخ"، بوستر المسرحية، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، "إنستجرام"، وعلق:" مسرحية الرعب الكوميدية عرس الجن، تعرض على مسرح كلية الأصالة في الدمام ضمن فعاليات العيد، من من 14 إلى 18 أبريل 2024".

وحقق "موسم الرياض" عددا من الإنجازات طوال عام 2023 على كافة المستويات، وذلك في عهد ورئاسة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

نستعرض لكم أبرز إنجازات موسم الرياض لعام 2023 في السطور التالية:

- حقق الموسم 12 جائزة دولية في مجال الابداع الاعلاني.

- استضاف الموسم أكثر من 20 مليون زائر منهم مليوني سائح دولي خلال 5 أشهر.

- خلق الموسم أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة بمشاركة أكثر من 6 آلاف شركة .

- أكبر أرضية لملعب داخلي تم انجازها بواسطة صلة بالتعاون مع GEA في 8 فبراير 2024 .

- أكبر سعة مقاعد لملعب داخلي تم انجازها بواسطة صلة بالتعاون مع GEA في 8 فبراير 2024 .

- حصد جائزة أفضل معلم سياحي.

- حصد جائزة أفضل تصميم ترفيهي.



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