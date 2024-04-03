أول تعليق من سهر الصايغ بعد وفاتها بمسلسل "المعلم" (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علقت الفنانة سهر الصايغ، على مشهد وفاتها ضمن أحداث مسلسل "المعلم" الذي يعرض في موسم دراما رمضان 2024.

ونشرت سهر، صور من المشهد، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "مع السلامة يا أحلى زمزم.. المعلم ، رمضان2024".

وشهدت الحلقة 23 من مسلسل المعلم، وفاة زوجة المعلم - مصطفى شعبان بالعمل التي تؤدي دورها الفنانة سهر الصايغ بشخصية زمزم بعد اصابتها بسرطان الدم.

مسلسل "المعلم" بطولة الفنان مصطفي شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، سلوى خطاب، منذر ريحانة، طارق النهري، هاجر أحمد، محمود الليثي، عبد العزيز مخيون، أحمد عبد الله محمود وأحمد فؤاد سليم، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف، ومن إخراج مرقس عادل.