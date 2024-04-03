شكرا لقرائتكم خبر عن معركة عالمية بـ أيدى مصرية فى الحلقة 23 من مسلسل الحشاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل الحشاشين الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2024، وطرحت تحت اسم نار جهنم، معركة جيش الملك بركياروق وقلعة ابن الحافظ التابعة لـ حسن الصباح الشخصية التي يقدمها النجم كريم عبد العزيز.

وتمكن كل من المخرج بيتر ميمى، ومدير التصوير حسين عسر، من تقديم المعركة التي دارت بشكل عالمى، من حيث إبراز التفاصيل الدقيقة التى يعشق متابعو السينما العالمية من مشاهدتها، وأظهروها بشكل مبهر ويقارن بـ المعارك العالمية التي تواجدت على سبيل المثال في مسلسلات مثل Game of Thrones أو Vikings، التى تحتوى على كثير من العناصر مثل السيوف، الخيول والمعدات الحربية.

والجدير بالذكر أن اللافت في جماليات مسلسل الحشاشين، والإضافة الحقيقية لعوامل نجاحه هو التصوير المختلف والمتميز لهذا العمل، والتي يتمكن عسر من أبرازها في المشاهد المهمة، مثلما حدث في حلقة اليوم، بإظهار العمق والأبعاد فى نفس الوقت لما يحدث على أرض المعركة، بالإضافة إلى التركيز على ما تفعله الشخصيات الأساسية مثل زي بن سيحون التى يقدمها الفنان أحمد عيد وذلك بالتضافر مع المخرج الدكتور بيتر ميمي.

كما شهدت الحلقة 23 من مسلسل الحشاشين أمر حسن الصباح لـ يحيى بإعدام زيد بن سيحون، وذلك عقب محاكمة زيد بتهمة الخروج من الملة حسب ادعاء الحشاشين، خاصة بعدما اعترف الجميع أن حسن الصباح يظن أنه إله ويضلل الجميع وبالتالي لا يستغرب حكم عبيده عليه بالموت.



الحشاشين



جيش السلاجقة من مسلسل الحشاشين



جيش السلاجقة



جيش قلعة ابن الحافظ



مسلسل الحشاشين



مشهد من المعركة من الحشاشين