شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 8 .. جودر يعود للديار ويجد والدته متسولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد جودر لبلده بعدما طلب من الملك بيناس أن يعد له مركبا، وحمل الملك المركب بقماش كثير هدية لجودر بعدما فك السحر الأسود عن مدينة النحاس وطعن شواهى.

وعندما عاد جودر، خلال أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل جودر، والذى يعرض على قناة on، وجد والدته فاطمة متسولة في الشارع ليجرى عليها ويحضنها بشدة.

وخلال الأحداث حكى بيناس ملك مدينة النحاس، قصته لجودر، عندما دخل جودر القصر فى محاولة خروجه من الجزيرة المهجورة وتحدث معه بيناس ملك مدينة النحاس عن قصته وأنه ملك كان متزوجا من شواهى، وفى يوم من الأيام وجد الجوارى يتحدثون عن خيانة زوجته شواهى له من أجل أن تقابل عشيقها وتضع له المخدر فى الأكل والشرب، وأخذ منها المشروب وأوهمها أنه دخل في نوم وعند خروجها دخل عليها وجدها مع أبنوخ الجن عشيقها في هيئة إنسان وعند طعنها جاءت الطعنة في عشقيها أبنوخ.

وأكمل بيناس قصته: "وضعت عليا السحر الأسود وبقيت نصفى الأسفل حجر ونصفى الأعلى بشر ولا طايل حياة ولا طايل موت وأفضل مسخ لحد الجن عشيقها يفوق ويقتلنى".

ووجد جودر عشيق شواهى مات، وعندما دخلت شواهى نام جودر في سريرة وتحدث بصوته وأقنعها يرفع السحر الأسود عن بيناس ومدينة النحاس حتى ينام في هدوء، وبعدما رفعت السحر طعنها في جنبها، وتفاجأت أنه جودر التي تبحث عنه.

يعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، وفاء عامر، أحمد فتخى، سامية الطرابلسى، هدى مجد، عبد العزيز مخيون، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، وعدد من ضيوف الشرف، ومن من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.