شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحيى حفلا غنائيا فى العرض الثانى لمشروع 100 سنة غنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء أبو زيد بالتعاون مع النجم على الحجار ثانى عروض المشروع الفنى 100 سنة غنا، وذلك يوم 28 أبريل الجارى على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

جدير بالذكر أن على المسرح الكبير بدأ النجم على الحجار رحلة المشروع الفنى 100 سنة غنا شهر فبراير الماضى، وبأعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب رصد الحجار ملامح من تاريخ الموسيقى والغناء موثقا حالة المجتمع ومزاجه الفنى متناولا التحولات الاجتماعية والسياسية التي مرت بها مصر خلال عقود فى قالب إبداعى متكامل ضم الموسيقى والغناء، التابلوهات الاستعراضية، الأداء الدرامى، إلى جانب عدد من المعلومات والتسجيلات النادرة التى نالت إعجاب الحضور.

ومع فريق العمل الذى ضم المخرج عصام السيد ، الكاتب الصحفى ايمن الحكيم ( اعداد ) ، الفنانين محمد عادل - يوسف اسماعيل - على كمالو ونجوم الاوبرا للموسيقى العربية احمد عفت ، نهاد فتحى ، اسماء كمال وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هشام جبر، سعى الحجار إلى استثمار الإنجازات المعاصرة في علوم التوزيع الموسيقى والخروج بالأعمال التراثية من شكل التخت الشرقى التقليدى إلى افق رحب يتناسب مع الذوق الفنى للأجيال الجديدة واستعرض عددا من أعمال النهر الخالد كان منها موسيقى حياتى، كان أجمل يوم ، إمتى الزمان ، خايف اقول اللي ف قلبى ، الدنيا ريشة ف هوا ، أهواك ، ياورد مين يشتريك ، آه لو تعرف ، شغلونى ، عاشق الروح ، يامسافر وحدك ، عشانك ياقمر ، حسدونى ، أغدآ ألقاك ، الفن أنا واد خطير ، ياقلبي ياخالى ، جفنه علم الغزل ، أصبح عندي الآن بندقية إلى جانب أغنية كتبت خصيصا للمشروع وتحمل اسمه 100 سنة غنا.