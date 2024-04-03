مسلم يعلن عودته لخطيبته .. ويكشف سبب فسخ الخطوبة

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري مسلم عن عودته لخطيبته بعد أيام من فسخ الخطوبة، وقال مسلم : "إحنا رجعنا لبعض لكن ما حبيناش نقول، علشان الناس ممكن تفتكرها لقطة وتريند".



واعترف مسلم بأنه السبب في فسخ الخطوبة قائلا: "الغلط كان من عندي أنا الأول، اتقمصت وزعلت في موقف، لكن في عز ما أنا غلطان هي صالحتني".

وأضاف مسلم: "ناوي إننا نكبر ونعقل ولا نتسرع في أي قرار، وكانت حاجة مش حلوة قدام الناس نفسخ الخطوبة بعد 18 يوم، الناس لها حق تصدق إن كل ده تريند".

وكانت تلك التصريحات خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار" المذاع عبر قناة النهار.