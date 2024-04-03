شكرا لقرائتكم خبر عن صيد العقارب الحلقة 24.. هل يقتل عماد صفوت غادة عبد الرازق بعد تعاونه مع الغول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل صيد العقارب، المذاع على قناة CBC ونصة Watch it الرقمية، حيث تضمنت أحداثاً مختلفة أبرزها تحريض "إسماعيل الغول" رياض الخولى، "شوقى" عماد صفوت على قتل "عايدة" غادة عبد الرازق، حيث أعطاه سمّا قاتلا حتى يضعه في المشروبات أو الطعام لـ "عايدة" مقابل 10 ملايين جنيه.

وأخذ "شوقي" عماد صفوت السم من "إسماعيل الغول" رياض الخولى، ليفكر في دراسة قتل عايدة في الحلقات المقبلة، فهل يقتل عماد صفوت غادة عبد الرازق خلال أحداث مسلسل صيد العقارب، أم سيكون له رد فعل أخر.

وشهدت الحلقة 23 من مسلسل صيد العقارب، قيام "ولاء" مي القاضي بطعن "معتز" بالسكين ببطنه أثناء خروجه من غرفة "سميحة" سيمون، بعد سماع تسجيل صوتى يجمع بينهما، كما كشفت الحلقة عن مفاجأة بعد صريخ "سميحة" بأنه ابنها، والذى كان أمراً مفاجئا لكل المشاهدين.

وانهارت "سميحة" على مقتل ابنها "معتز" أحمد جمال سعيد، فيما أشاد "حسن ضرغام" أحمد ماهر بما فعلته ابنته "عايدة" غادة عبد الرازق. وألقي القبض على "ولاء" مي القاضي، بعد تسببها في مقتل زوجها "معتز" أحمد جمال سعيد.

مسلسل صيد العقارب يعرض ضمن من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.



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