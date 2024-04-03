محمد إمام : " إنتوا لسه شوفتوا حاجة.. إستنوا الحلقات اللي جاية "

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري محمد عادل إمام صورة له من كواليس مسلسل " كوبرا " وعلق كاتباً : " إنتوا لسه شوفتوا حاجة ‼️ إستنوا الحلقات اللي جاية" .

يعرض مسلسل "كوبرا" حالياً النصف الثاني من شهر رمضان، ويشارك فيه الممثلون مجدي كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوي، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدي، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق.

يذكر أن آخر أعمال محمد إمام هو فيلم "أبو نسب"، ويشارك في بطولته الممثلون ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي، علاء مرسي، ماجد المصري، وشيكو وحاتم صلاح، تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.



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