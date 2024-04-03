شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات من بروفات الفرقة القومية للموسيقى العربية قبل حفل غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الفرقة القومية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حازم القصبجى بعمل بروفة داخل إحدى قاعات الأوبرا المصرية مع مطربى الفرقة، وذلك استعدادا لحفل الفرقة الذى سيقام في التاسعة والنصف مساء غد الخميس 4 أبريل على مسرح الجمهورية.





















ويتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات الغنائية التى ظهرت خلال زمن الفن الجميل منها سبحة رمضان، الشوق، ياخلي القلب، القلب يعشق، تم البدر بدري، ياعيني ع الصبر، التوبة، ع التوته والساقية، احبك، مال القمر، تعب الهوي قلبي، اسبقني ياقلبي، لعيون السود، دارت الأيام.. أداء ابراهيم رمضان - إيناس عز الدين - سعيد عثمان - أحمد عصام - أحمد سعيد - ريم كمال.

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار.