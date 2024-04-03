رشا شربتجي تتحدث عن لينا حوارنة.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت المخرجة السورية رشا شربتجي عن الممثلة السورية لينا حوارنة وعن دور "أم سليم" الذي أدته في مسلسل "ولاد بديعة".

وقالت رشا: "لما اقترحنا دور أم سليم على الفنانة لينا حوارنة تفاجأتْ فيه بس وافقتْ عليه ومنحتنا الثقة، وكنا واثقين كفريق عمل أنو رح تعملو بطريقة جديدة وحلوة كتير، وفعلاً هاد اللي صار، خلّت كل الناس يحبوها ويحكوا بشخصيتها، طلعت من جلدها ولبست الشخصية بكل احتراف، وتركت أثر مهم بالعمل لينا فنانة مهمة وأرشيفها كبير، وتشرفنا بوجودها معنا وبأداءها والتزامها، وأكيد كلنا ما رح ننسى أم سليم".

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