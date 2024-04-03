علا رشدي تحتفل بعيد زواجها الـ 14 من أحمد داود بطريقة فريدة

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة المصرية علا رشدي بعيد زواجها الـ 14 من الممثل المصري أحمد داود.



وشاركت علا متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور في مراحل وفترات زمنية مختلفة لها مع زوجها، استرجعت من خلالها ذكرياتهما سويا، وتركت نصائح عن خبراتها في الـ14 عاماً من زواجها.

وقالت علا في تعليقها على الصور أن "الزواج رحلة بين اثنين، يشعران خلال الخمس سنوات الأولى بالإنكار والصدمة، ويتم طرح العديد من الأسئلة منها من هذا وماذا فعلت بنفسي ولماذا وإلى متى وكيف؟"

وأضافت: "وفي الخمس سنوات التي تليهم يكتشف كل طرف نفسه ومن هو حقاً وما هو هدفه في الحياة، وهل شريك حياته يستحق الالتزام به طوال الحياة؟"

وتابعت علا: "إذا كنت محظوظا، واستطعت أن تصل لمدة 10 سنوات في الزواج متحلياً بالصبر طوال هذه الأعوام فستبدأ في جني ما زرعته، وتصل إلى طبيعتك الحقيقية".

أوضحت أنه "في النهاية سيدرك كل طرف أنه رفيق الروح للطرف الآخر، ويعلمان راحة كل منهما، مؤكدة على أن الأهم من ذلك كله هو الوصول لكلمة العائلة".

ووجهت علا رسالة لزوجها في نهاية تعليقها قائلة: "الحمد لله ربنا يديمها نعمة، بحبك".