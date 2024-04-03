فن ومشاهير

نجمان في كرة القدم.. تعرف على ضحايا "رامز جاب من الأخر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تعرض مساء اليوم الحلقة الـ23 من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر" تقديم الفنان رامز جلال ويعرض على قناة "Mbc مصر" عقب أذان المغرب.

استضاف رامز اليوم اللاعب مصطفى شوبير واللاعب محمد أبو جبل

ويستضيف البرنامج عدد من ضحايا رامز جلال هذا الموسم، من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، سمية الخشاب، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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