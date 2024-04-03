الكشف عن ردّ فعل أولاد الأميرة كيت بعد معرفتهم بمرضها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تأثر الأميرة كيت ميدلتون وانشغالها بالطريقة التي ستخبر بها أولادها الثلاثة الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس عن مرضها الدقيق، ركّزت الصحف العالمية على ردّ فعل أولاد ولي العهد الأمير ويليام وموقفهم من أزمة والدتهم الصحية بعد إعلان إصابتها بالسرطان.

وكشف مصدر ملكي لمجلة PEOPLE أن الأمراء الثلاثة يشكّلون مصدراً خاصاً لدعم أميرة ويلز خلال رحلة علاجها من السرطان، فقال: “إنكَ تستمد الشجاعة من المرونة الاستثنائية التي يتمتع بها الأطفال”.

وأضاف صديق العائلة أن أمير وأميرة ويلز يجتازان الأزمة الصحية بدعم من الأمير جورج، 10 سنوات، والأميرة شارلوت، 8 سنوات، والأمير لويس، 5 سنوات، الذين “يدعمونهم بالابتسامات، ذلك أن الاستمتاع بتمضية الوقت معهم بعيداً من الأعمال والالتزامات الملكية هو أمر في غاية الأهمية، فالأمراء الثلاثة هم محور عالم الأميرين”.

وعن توقيت الإعلان عن مرض كيت، أوضح المصدر الملكي أن “أميرة ويلز انتظرت إصدار الإعلان العام عن حالتها الصحية بالتزامن مع عطلة عيد الفصح، بحيث تكون هناك فترة تبتعد فيها عن زملائها والضغوط التي ستتعرض لها من الناس والصحافة، إضافة الى أنها فرصة لتوفير مساحة للعائلة لقضاء وقت خاص معاً، ونحن نفهم الآن منطق التوقيت وسببه”.

يُذكر أن كيت ميدلتون بدأت الخضوع لجلسات العلاج الكيماوي الوقائي، وهو ما اضطرها وزوجها إلى عدم المشاركة في نزهة العائلة المالكة في الكنيسة في عيد الفصح، مخالفَين بذلك التقاليد السائدة في السنوات الماضية.