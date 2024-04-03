تظاهرة بسبب بوراك أوزجيفيت والأمن يتدخل

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للنجم التركي بوراك أوزجيفيت من زيارته الى ألمانيا، وقد أظهرت الصورة عدد كبير من الجمهور الذين أتوا لـ رؤية بوراك والتقاط الصور التذكارية معه، وهذا ما يدل على شعبيته الكبيرة في العالم.



على صعيد آخر كان قد تم الكشف عن أن الممثلين التركيين فهرية إفجين وبوراك أوزجيفيت سيحصلان على إجمالي 80 مليون ليرة تركية، مقابل إعلانات لعلامة تجارية للأثاث.

وقد ذكرت المصادر التركية أن فهرية وبوراك سيصبحان الوجه الإعلاني للعلامة التجارية، وعقدهما مدته عامين.

