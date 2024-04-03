شاركت الإعلامية الكويتية حليمة بولند مقطع فيديو على حسابها الموثق على سناب شات، وفي الفيديو ظهرت وهي تخرج من صلاة القيام في شهر رمضان.

وأثارت طريقة نطقها لكلمة “القيام” جدلاً واسعًا، حيث قالت “تونا مخلصين الچيام” بدلاً من القول “القيام” كما هو مألوف.

وتفاعل الكثيرون مع الفيديو وانقسمت الآراء بين من وافق على طريقة نطقها ومن اعتبر أنه يجب الالتزام بنطق الكلمة كما هو معتاد في اللغة العربية الفصحى، نظرًا لأنها كلمة دينية يجب أن يحترم نطقها.

ويجدر بالذكر أن حليمة بولند ذكرت أيضًا في الفيديو أنها نامت بعمق بعد تناول طعام الإفطار الذي كان من المنسف الأردني، وتساءلت عن سر النوم العميق بعد تناول هذا الطعام اللذيذ.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: حليمة بولند تثير الجدل بسبب مقطع يوثق حديثها عن صلاة القيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.