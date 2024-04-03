شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 24.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل المعلم الحلقة 24، بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الساعة 1.30 صباحاً، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحاً والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watch it، أحداثا مختلفة، حيث بدأت الحلقة بطلب المعلم مليون جنيه من الجنتل من أجل البدء فى علاج زمزم زوجته، كما اعترف منعم للمعلم أن والدته سعادة جاءت له ومعها مصلحة من شداد، ولكنه رفض تلك المصلحة، وأظهر له أنه متعب ويرغب فى النوم.

وذهب المعلم بشر إلى قلاش فى المستشفى ليتحدث معه بعدم فضحه هو ومفيد عاشور - حجاج، وأثناء تهديد قلاش فقد النطق ومات.

كما تعرضت سهر الصايغ لوعكة صحية وطلبت المعلم لتودعه بكلمات مؤثرة للغاية، لتموت بعد تعرضها لسرطان الدم.

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، مفيد عاشور ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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