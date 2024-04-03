شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المطربة السعودية شوق أيمن بعد تعرضها لحادث أليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت عن عالمنا الفنانة السعودية شوق أيمن، وذلك بعد تعرضها لحادث أليم، توفيت بسببه وهى لم تتجاوز الـ22 عامًا من عمرها، وذلك بعدما اشتهرت ببرنامج سعودى أيدول كأحد المواهب اللافتة فيه.



نعى المطربة الشبة

وقد أكدت المواقع السعودية أن المغنية الشابة انتقلت إلى غرفة العناية المركزة فى أحد المستشفيات فور تعرضها للحادث، إلا أنها لم تنجو منه، لتتوفى عقب الحادث متأثرة به.

كما حرص معجبوها على نعيها والدعاء لها فى تلك الأيام المباركة بالرحمة، خاصة أن الحادث بمثابة صدمة لكل من يعرفها.