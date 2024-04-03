بالصورة- ميرنا جميل تبهر متابعيها بجامبسوت رائع

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية ميرنا جميل على الجمهور بلوك أنيق جداً، فقد إرتدت جامبسوت واسعاً باللون الفوشيا من دون أكمام، وإعتمدت تسريحة مميزة لشعرها، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها، الذين عبروا عن محبتهم لها.

وكانت نشرت ميرنا جميل مقطع فيديو من كواليس مسلسلها الرمضاني "بيت الرفاعي" الذي تشارك فيه مع الممثل المصري أمير كرارة، وظهر الإثنان في الفيديو وهما يقفزان من فوق سور عالي، لتتعرض ميرنا لحادث وتقع على الأرض، وعلقت ميرنا على الفيديو ساخرةً بالقول: "مش قلتلك ماليش في الاكشن يا اخويا، اهو وقعت من السور اللي ارتفاعه متر ده واتبهدلت واتمرمت واتعورت وسفيت التراب بس كله يهون عشان خاطرك".



