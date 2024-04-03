فن ومشاهير

غادة عبدالرازق تنشر صورا من كواليس مسلسل "صيد العقارب"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق صورًا من كواليس مسلسل "صيد العقارب"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت غادة على الصور: "عايدة ضرغام"، كما وضعت الفنانة إيموشن قلوب في تعليقها.

يتم عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة الـ 2:15 صباحاً، والساعة 2:15 مساءً.

كما يتم عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC دراما، بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك تعرض في تمام الساعة الـ 9:30 مساءً.

"صيد العقارب" إخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبدالرازق، رياض الخولي، محمود عبدالمغني، محمد علاء، سيمون، منال سلامة، أحمد ماهر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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