شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بقينا اتنين الحلقة 9.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل بقينا اتنين الحلقة 9، بطولة شريف منير ورانيا يوسف على قناة CBC، فى تمام الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 6:30 صباحاً والعادة الثانية 11:15 صباحاً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

كما تعرف شريف منير على ندى فى الحلقة الثامنة من مسلسل بقينا اتنين، فى سباق الدرجات النارية، وتحدث عن حياتهما بعد الطلاق، وتعترف له بسنها بالرغم بأن السيدات فى طبعها لا تعترف بسنها الحقيقى.

واعترف شريف منير لها بأنه بعد الانفصال من زوجته رانيا يوسف حر طليق، وسيتواجد معها فى السباقات القادمة، وأتى طليقها السابق عادل وهاجمها ولكن اعترض شريف منير على عادل بعد تعديه على ندى طليقته السابقة، وحتى يتركهما أكد لطليقها السابق بأن شريف منير زوجها.

مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، انتاج K media.

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