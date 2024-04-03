شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل محارب الحلقة 24.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل محارب الحلقة 24 بطولة حسن الرداد على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا، ويعرض على CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وشهدت حلقة الأمس طمأنة المحامي حسام الجيوشي "أحمد زاهر"، الفنانة نرمين الفقى، زوجة "ماجد المصري"، في الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل محارب بطولة النجم حسن الرداد، بعد أن أخذ الهواتف من راندا "ملك زاهر"، صديقة رامى ابن رجل الاعمال عزازي.

ويشارك فى بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

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