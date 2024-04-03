شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن محمد يحيى يستقبل عزاء والده فى مسجد الشرطة بالتجمع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقبل الملحن محمد يحيي غدا الأربعاء واجب العزاء في والده المهندس يحيى عيد عبد الجيد، وذلك في مسجد الشرطة بالتجمع الأول من الثامنة وحتى العاشرة ونصف بقاعتى الروضة والكوثر.

وكان الملحن محمد يحيى قد شيع جنازة والده بمسقط رأسه بإحدى قرى بني سويف، وطلب الملحن محمد يحيى من كل أصدقاىه والمقربين منه الدعاء لوالده.

وتعاون الملحن محمد يحيى مؤخرًا مع النجمة إليسا في عدد من الأغانى الناجحة والتي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور منها "هنغني كمان وكمان، والعقد، وإلى كل اللى بيحبونى، ومكتوبة ليك، وأسعد واحدة، وقد الأيام" وغيرها.

وكانت آخر أغانى محمد يحيى مع اليسا أغنية "العقد" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وتوزيع جلال حمداوي.

وتعاون الملحن محمد يحيى في مشواره الغنائى مع عدد من النجوم منهم عمرو دياب ومحمد حماقى واليسا وجورج وسوف وتامر حسنى وراغب علامة وامال ماهر وتامر حسنى وبهاء سلطان وغيرهم.