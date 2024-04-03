ريبيل ويلسون تكشف لأوّل مرّة: “لهذا السبب أديل تكرهني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشارت النجمة ريبيل ويلسون أنّها تعتقد أنّ أديل تكرهها لأنّ الناس كانوا يخلطون بينهما أنّهما كانتا ذات يوم من النساء ذوات المقاسات الكبيرة في هوليوود.

وكتبت الممثلة الأسترالية في مذكراتها Rebel Rising، التي ستصدر في 4 نيسان (أبريل): “قد تشعر بعض الممثلات بالإهانة إذا وصفتهن بالممتلئات في هذا الكتاب، لذا يجب أن أكون حذرة في ما أقوله. لهذا السبب أعتقد أنّ أديل تكرهني”.

وتابعت: “عندما كانت أكبر حجماً، كان بعض الناس يخلطون بيننا. أنا أفترض ذلك، لأكون منصفة لم أسألها أبداً”.

وتزعم ويلسون أنّها وأديل تقابلتا في بعض المناسبات في الماضي، لكن المغنية البريطانية كانت دوماً تستدير بسرعة وتبتعد إذا ما رأت الممثلة تتجّه نحوها.

وأشارت ريبيل إلى أنّها تعتقد أنّ أديل لا تحبّ أن تُقارن بالممثلة، شارحة: “كما لو أنّ وزني الزائد سيؤثر عليها إذا كنت بالقرب منها لأكثر من 30 ثانية. كما لو أنّها لا تحب أن يتمّ مقارنتها بـFat Amy” بالإشارة إلى شخصية ويلسون في فيلم “Pitch Perfect”.

يُشار إلى أنّ ويلسون لعبت دور الفتاة السمينة والمضحكة التي تطلق نكاتًا تستنكر ذاتها من خلالها في أفلام مثل Bridesmaids وHow to Be Single. وقالت النجمة إنّ عقدها مع Pitch Perfect لم يسمح لها بإنقاص وزنها.

وبعد الانتهاء من عقدها، بدأت النجمة رحلتها مع خسارة الوزن، بحيث خسرت حوالى 80 رطلاً (36 كجم) عام 2020.

وشرحت في تموز (يوليو) 2021 خلال بثّ مباشر عبر “إنستغرام”، أنّها فقدت بعض الوزن الزائد لتتمكّن من تجميد البويضات، مضيفة: “”بدأ الأمر في البداية عندما كنت أبحث عن أمور تتعلّق بالخصوبة، وقال لي الطبيب: “ستكون فرصتك أفضل بكثير إذا كنتِ بصحة أفضل”.