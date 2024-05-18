رامي صبري يلتقي فهد الزاهد: “من ارقى الناس”.. ومفاجأة بانتظار الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعدما كان موقع “بتجرد” أوّل من كشف عن لقاء يجمع النجم المصري رامي صبري ورجل الأعمال السعودي فهد الزاهد، رئيس مجلس إدارة شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، منذ أكثر من أسبوعين، حصل اللقاء بالفعل بين الرجيل يوم أمس في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية.

وجاء لقاء فهد الزاهد ورامي صبري للبحث في خطّة تعاون تجمع رامي مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” لإنتاج سلسلة من الأعمال الفنية.

وبحسب مصادر خاصة بموقع “بتجرد”، باكورة تعاون رامي صبري مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” ستكون أغنية بعنوان “مليش غيرك”، من كلمات محمد حسن معوض، وألحان عمرو صفاء وتوزيع محمد عبدالودود.

وعبّر رامي عن سعادته عن سعادته بلقاء رجل الأعمال فهد الزاهد، إذ نشر صورة تجمعهما مع النجمة العراقية شذى حسون على العشاء وعلّق قائلاً: “تشرفت بمقابلتي اليوم مع الشيخ فهد الزاهد صاحب شركه لايفستايلز ستوديوز من ارقى الناس اللي اتقابلت معاهم والفنانه والصوت اللي بحبه صديقتي شذى حسون ومحمود عبد السلام في دبي”.