تكنولوجيا: أبل تؤجل المفاجأة: MacBook Pro بمعالج M6 سيحتفظ بتصميمه القديم دون شاشة OLED

تستعد أبل لإطلاق أجهزة MacBook Pro المزودة بمعالجي M5 Pro و M5 Max في أوائل عام 2026، إلى جانب إصدار MacBook Air يعمل بمعالج M5 الأساسي.

ورغم أن هذه الأجهزة ستقدم تحسنًا واضحًا في الأداء، إلا أنه من غير المتوقع أن تشهد أي تغييرات كبيرة في التصميم مقارنة بالأجيال السابقة.

أما التغيير الجذري المنتظر، فسيكون في سلسلة MacBook Pro التي ستعمل بمعالجات أبل M6. ففي منتصف أكتوبر 2025، كشف مارك جورمان أن أجهزة MacBook Pro المزودة بمعالج M6 قد تأتي بشاشة OLED تدعم اللمس، مع تصميم أنحف، وربما دمج ميزة Dynamic Island لإزالة النوتش الموجود في الطرازات الحديثة.

لكن وفقًا لتقرير جديد، يبدو أن هذا التحديث الكبير في التصميم سيقتصر على الإصدارات الأعلى من السلسلة، أي تلك المزودة بمعالجي M6 Pro و M6 Max، مما قد يدفع المستخدمين نحو النماذج الأغلى سعرًا ويجعل النسخة الأساسية أقل تشابهًا معها من حيث المظهر والمزايا.

ويؤكد جورمان أن موعد إطلاق MacBook Pro المعاد تصميمه سيكون ما بين نهاية عام 2026 وبداية عام 2027. كما أشار في تقريره إلى الحاسب المحمول الاقتصادي من أبل، الذي يحمل الاسم الرمزي J700، لكنه لم يشارك تفاصيل جديدة بشأن هذا الجهاز الملقب بـ”قاتل Chromebook”.

ومن المتوقع أن يعتمد هذا الحاسب على شريحة من نوع iPhone SoC، تمنحه أداءً مماثلًا لمعالج أبل M1، بسعر يقارب 600 دولار، مما يجعله منافسًا مباشرًا لأجهزة Chromebook المتوسطة والحواسب المحمولة الاقتصادية العاملة بنظام ويندوز، مثل Lenovo Yoga 7 Gen 10 الذي يبلغ سعره حاليًا نحو 699.99 دولارًا.

