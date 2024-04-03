شكرا لقرائتكم خبر عن مليحة الحلقة 9.. دياب وميرفت أمين يقنعان حنان سليمان بالعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول حنان (ميرفت أمين) وأدهم (دياب) إقناع نوال (حنان سليمان) بالخضوع للعلاج حتى تمام شفائها من المرض، وذلك بعد تأكدهم من إصابتها بالسرطان، خلال أحداث الحلقة 9 من مسلسل مليحة، وتخبرها حنان أن الجميع سيقف معاها خلال محنتها.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة

مواعيد عرض مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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مليحة الحلقة 9