شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بقينا اتنين الحلقة 9 .. أدهم يقارن بين علاقته مع ندى وياسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقارن أدهم "شريف منير" خلال الحلقة التاسعة من مسلسل بقينا اتنين، بين مواقفه مع ندى، ويتذكر مواقف مماثلة له مع ياسمين "رانيا يوسف"، وتعترف ندى لأدهم بحبها له.



وتحاول ياسمين "رانيا يوسف" إقناع ريكو أن عاصم يحبها ولا يمكن أن يخونها وانه ليس له مكان يذهب إليه غير الشقة ، بينما يذهب عاصم إلى الفندق عند أدهم يطلب منه شقة أو شاليه يجلسان فيه عدة أيام.

وتطلب ياسمين "رانيا يوسف" من زين ابن خاتها انه "يطلعها من دماغه" وتخبره انها لا تحتاج لأحد وانها قادرة على تحل مشكلاتها وحدها ويصر زين على أنه لن يبتعد عنها وأنه يحبها حب حقيقى وتعترف أن أدهم هو حب حياتها وكانت سعيدة في حياتها مع أدهم.



يعرض مسلسل بقينا اتنين، بطولة شريف منير ورانيا يوسف على قناة CBC، فى تمام الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 6:30 صباحاً والعادة الثانية 11:15 صباحاً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، انتاج K media.