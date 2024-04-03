شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 24.. لقاء عايدة وسميحة ينتهى بالتهديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 24، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، حيث أصيبت "سميحة" سيمون بصدمة بعد مقتل ابنها "معتز" أحمد جمال سعيد.

وذهبت عايدة للقاء "سميحة" بمنزلها، وأخبرتها بأنها رغم محاولتها حماية ابنها "سامح" إلا أنها فقدت ابنها الثاني "معتز"، لينتهى اللقاء بينهما بتهديد كلاهما لبعضهما.

وشهدت أحداث الحلقة 23 من صيد العقارب، أحداثا مختلفة، حيث أعطى "إسماعيل الغول" رياض الخولى، زجاجة سم لـ "شوقى" عماد صفوت، ليقوم بوضعها في الطعام أو أي مشروب لـ"عايدة" غادة عبد الرازق.

وأخبر "إسماعيل" "شوقي" بأنه سيعطيه أي مبلغ مالي حتى لو كان 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى أنه سيجلس مكان "عايدة" بعد أن يتخلص منها، وأكد له بأن هذا السم لا يترك أثرا ولا حتى بتحليل الدماء.

وذهب "ياسين" محمد علاء لـ"عايدة" غادة عبد الرازق، ليعنفها ويعاتبها فيما تفعله وما تسببت فيه لشقيقته "ولاء" مي القاضي، وأخبرته بأنهم هم من بدأوا، وأنها أذت شقيقتها بالغلط ولكن عائلته أذوها بالقصد، وأخبرته بأن لن يوقفها شيء عما تفعله من أجل حق شقيقها "على" سوى الموت.



شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان