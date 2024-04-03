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ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري حمادة هلال صورة تظهر تصدر إسم مسلسل" المداح أسطورة العودة" في " إسرائيل" بين مجموعة اخرى من الأسماء على شكل وسام على موقع إكس، وعلق حمادة هلال على الصورة كاتباً : أول مرة ما فرحش لما اطلع تريند" .
مسلسل " المدّاح" أسطورة العودة في جزئه الرابع بطولة الممثلين حمادة هلال وفتحي عبد الوهاب بمشاركة هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، مي سليم، دنيا عبد العزيز، وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسرى.
إخراج أحمد سمير فرج.
كانت هذه تفاصيل خبر حمادة هلال حزين لتصدر مسلسله " المداح أسطورة العودة " التريند - بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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