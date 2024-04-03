10 صور من حفل إفطار نجوم "أشغال شقة" و"أعلى نسبة مشاهدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان أحمد محارب مجموعة صور من حفل إفطار فريق عمل مسلسلي "أشغال شقة" و"أعلى نسبة مشاهدة" بمناسبة نجاح مسلسليهما بعد أن تم عرضهما بالنصف الأول من موسم دراما رمضان هذا العام وحققا نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

ووجه محارب الشكر للمنتج عبد الله أبو الفتوح، وحقق محارب نجاحا ملحوظا وإشادات من جمهور مسلسل أشغال شقة.

وحرصت الشركة المنتجة وفريق عمل مسلسل "أشغال شقة" ومسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" على إقامة حفل إفطار جماعي وسط حضور عدد من النجوم وصناع المسلسلين وهم الفنان أحمد فهيم، الفنان مصطفى غريب، الفنان محمد محمود، الفنانة فرح يوسف، الفنانة سلمى أبو ضيف، الفنانة ليلى أحمد زاهر، المخرج خالد دياب والتقطوا عدد من الصور التذكارية.

ويواصل صناع مسلسلات دراما هذا العام الاحتفال بنجاح أعمالهم الدرامية كان أبرزها المخرج محمد سامي والفنانة مي عمر اللذان احتفلا بنجاح مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عرض أيضًا بالنصف الأول من موسم دراما رمضان، وأقاما حفل إفطار بحضور عدد من فريق عمل المسلسل منهم الفنانة أصالة التي قامت بغناء تتر البداية، الفنانة بسمة بوسيل، الفنان والمنتج عماد زيادة وآخرون.

اقرأ أيضا:

ماذا قال شقيق ياسمين عبد العزيز عن قصة طلاقها من العوضي؟

مصطفى خاطر يروج للجزء الثاني من مسلسل "البيت بيتي"