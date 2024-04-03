لجين عمران: تحديات "التيك توك" مهينة والقائمين عليها مهرجين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

ردت الإعلامية لجين عمران، على الاتهامات الموجه إليها بتقليد الفنانة وعارضة الأزياء كيم كارديشيان، قاله: "دي اخر واحدة ممكن أقلدها".

وانتقدت عمران نشر الناس حياتهم الشخصية والخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، اليوم الأربعاء، مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص ينشرون حياتهم على السوشيال ميديا لكي يصبحون تريند، لدرجة أنهم ممكن يسيئون لبلدهم وعائلتهم.

وأضافت أنها تصفهم بـ "عبيد" السوشيال ميديا والترند، مضيفة: "الناس دول مساكين تيك توك جننهم".

وأكدت أنه لا يوجد أسهل وأرخص من أن يكون الشخص تريند على السوشيال ميديا: "لو شخص واحد طلع عريان في الشارع هيكون ترند وأكتر شيء بشوفه مُهين على "التيك توك" هي التحديات، والقائمين عليها عبارة عن مهرجين".

حلت الإعلامية لجين عمران ضيفة، على الإعلامية أسما إبراهيم في حلقة خاصة من برنامج حبر سري، تكشف فيها أسباب اخفائها هوية زوجها والمصدر الحقيقي لثروتها كما ترد على اتهامها بالتسبب في طلاق شقيقتها اسيل عمران وغيرها من الأسرار والتفاصيل.

اقرأ أيضا..

لجين عمران: "خالد يوسف أداني ورش تمثيل للمشاركة في فيلم وكان مبهور بيا"

الليلة.. محمد ممدوح ضيفًا ببرنامج "Big Time Podcast"