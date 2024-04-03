شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فراولة الحلقة 9.. دكتور إبراهيم يبحث عن حيلة جديدة لمساعدة مرضاه على النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل فراولة، والذى يُعرض على قناة dmc ومنصة WATCH IT، استخدام الدكتور إبراهيم حيلة لمساعدة مرضاه على النوم، لكن يبحث المريض فيما بعد عن مساعدة من فراولة لإتمام شفائه.

ويحتفل شندويلي مع صديقته في العمل بعيد ميلاده بأحد الكازينوهات، ويرقص معها، بينما يحذر الشيخ علاء الدجال حجاج عبد العظيم بأن ما تقوم به ابنته فراولة من أن استخدام أحجار الطاقة الحيوية، سيفتح عليها أبواب النار.

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان