شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 9 .. جودر ينقذ أشقاءه سالم وسليم من الجرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذ جودر أشقاءه سالم وسليم من الجرسة، بعد أن سرقا معزة من أحد التجار، ليقوموا بتجرسيهم في السوق، من خلال جعلهما يركبان الحمار بالعكس ويدورون في الشارع والناس تهتف ضدهما، خلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل جودر والذى يعرض على قناة on.

وعنفهما جودر أشد التعنيف، وطلب منهما أن يقفا معه في الدكان ومساعدته وألا يسرقا مرة ثانية، كما طلب شومان العنتيل من أتباعه رأس جودر قبل أن يتزوج حبيبته شروق.

وخلال الأحداث، حكى جودر لوالدته فاطمة وحبيبته شروق وأهلها، عما حدث له في رحلته ومدينة النحاس وشواهى، خلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل جودر والذى يعرض على قناة on.

وطلب جودر الزواج من حبيبته شروق، والتحضير لحفل الزفاف في أسبوع ثم ذهب لاستعاده الدكان والمنزل مرة أخرى مقابل الكثير من الأموال.

يعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، وفاء عامر، أحمد فتخى، سامية الطرابلسى، هدى مجد، عبد العزيز مخيون، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، وعدد من ضيوف الشرف، ومن من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.