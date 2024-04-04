حسام حبيب يكشف مفاجأة عن سبب ذهابه لأطباء نفسيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قال المطرب حسام حبيب، إنه ذهب لكثير من الأطباء النفسيين ولكن بنية عدم العلاج، ورغبة منه في الشعور بدور الضحية.

وأضاف "حبيب"، في لقائه ببرنامج "ع المسرح"، تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، اليوم الأربعاء، أنه يحب ربنا جدًا لكنه مقصر في الصلاة، موضحًا: "أنا بحاول اتفادى الاتصال المباشر مع ربنا وأنا واقف بتكلم معاه بس لقيت ده غلط، الاتصال المباشر بيعلم المواجهة والاعتراف بالأخطاء".

وأكمل: "الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي لأن ده التزام، كل شوية هتقف قدام ربنا وهتقل أخطائك، الاتصال بـ ربنا موجود طول الوقت وهو شايفك ومش محتاج تكذب على نفسك وأهرب من الصلاة عشان ربنا مايشوفنيش، هو أصلا عارف كل حاجة".

برنامج "على المسرح" إضافة جديدة للبرامج التي تقدمها قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024 هو موسم جديد من برنامج "أنا والقناع"، لكن يحمل هذا الموسم اسم "ع المسرح وتقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، عقب النجاح الكبير الذي حققه برنامج أنا والقناع في موسمه الأول، والذي عرض في رمضان 2023 الماضي.

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