حمادة هلال يكشف كواليس وأسرار جديدة عن مسلسل "المداح 4"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان حمادة هلال عن أكثر المشاهد صعوبة في مسلسل "المداح 4 أسطورة العودة".

وقال "هلال"، في لقائه ببرنامج "الراديو بيضحك مع فاطمة، على "الراديو 9090 "، اليوم الأربعاء، إن أكثر المشاهد المتعبة نفسية له هو تصوير أخته وهي تقوم بطبخ وطهي إبنتها بعد تقطيعها، متابعًا: "أنا مكنتش قادر أقف قدام المطبخ وببص على النار وهي طالعة، يعني المشهد ده مش قادر أحكيه".

وأضاف: "كل المشاهد اللي بالنسبه لي بتبقى صعبة وشايل همها، هي المشاهد اللي انت بتحاول تقفل بوابة، لأني بفكر بشوف رقيه جديدة تشوف إيه من الآيات اللي أنت ما قلتهاش قبل كده، تشوف إيه الأدعية اللي انت تقدر تجيبها وتقولها".

وتابع: "المرجع بتاعنا في المشاهد اللي بنصورها الآيات والرقية اللي بنقولها هي السنة ماعندناش مرجع تاني غير القرآن وآيات وأدعية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام".

وأكمل: "احنا مكناش موافقين على تصوير جزء رابع من مسلسل المداح، فجاة لقينا القرارات بتتغير ولقيت فكرة طلعت من الأستاذ أحمد سمير مخرج المسلسل".

وتابع: "قولنا لو هنعمل جزء رابع عايزين نشوف إيه الحاجات اللي كانت ضعيفة معانا في الأجزاء اللي فاتت، ونعمل المرة دي أحداث يبقى كل أسبوع في بطل وهيشيل الحدث مع البطل الأساسي مع وجود الأستاذ فتحي عبدالوهاب في دور دكتور سميح".

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

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