ماذا قال حمادة هلال عن مسلسل الحشاشين وكريم عبدالعزيز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان والمطرب حمادة هلال، عن رأيه في مسلسل الحشاشين، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2024.

وقال "هلال"، في لقائه ببرنامج "الراديو بيضحك مع فاطمة، على "الراديو 9090"، اليوم الأربعاء، إن مسلسل "الحشاشين" رائع وحقق نجاح كبير، متمنيًا تصوير مسلسلات كثيرة الفترة القادمة بهذا الشكل والجودة.

وأضاف: "أنا بقيت مبسوط من أول ما شوفت برومو مسلسل الحشاشين، قلت شوفتوا يا جماعة عندنا إية والصورة عاملة إزاي والمخرج عامل إزاي".

وأكد أن الفنان كريم عبدالعزيز هو نجمه المفضل ويعشقه كثيرًا.

يجسد حمادة هلال بطولة مسلسل "المداح - أسطورة العودة"، بمشاركة عدد كبير من النجوم، أبرزهم فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

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