شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فيهم ينتظر عرض فيلم "الملحد" مع محمود حميدة وأحمد حاتم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الفنان أحمد فهيم عرض فيلم "الملحد"، إذ من المقرر عرضه فى الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولته محمود حميدة وأحمد حاتم، من إخراج ماندو العدل، حيث انتهى مخرج العمل من مونتاج ومكساج الفيلم، ومن المتوقع أن يطرح الفيلم في عيد الأضحى، العمل تدور أحداثه حول قضية دينية مهمة لحياة المجتمع المصرى.

وخلال السطور التالية يستعرض الخليج 365 معلومات عن الفيلم قبل طرحه في دور العرض وهى كالتالى..

1 – فيلم "الملحد" بطولة محمود حميدة وأحمد حاتم وصابرين وشيرين رضا وعدد كبير من الفنانين، الفيلم تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

2 – الملحد خامس أعمال الكاتب إبراهيم عيسى في السينما وقدم قبل الملحد أفلام ( صاحب المقام- مولانا- الضيف - خيانة مشروعة).

وانتهى الفنان أحمد فهيم مؤخرا من تصوير آخر مشاهده فى مسلسل "فراولة"، الذى يذاع فى الموسم الرمضانى على قناة dmc، من بطولة النجمة نيللى كريم، ومن إخراج محمد على، وكان قد أعلن فيهم من خلال الخليج 365 أنه سعيد بردود الفعل على دوره فى المسلسل، والذى يعتبره من أفضل الأعمال الذى عمل بها فى الفترة الأخيرة.