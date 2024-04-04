ميرنا وليد - بيروت - أعربت الممثلة المصرية الشابة مريم الجندي، عن فرحتها الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "كوبرا"، إلى جانب الممثل محمد إمام.

ونشرت مريم عبر حسابها الرسمي، صورة تجمعها بالممثل المصري محمد إمام من كواليس تصوير المسلسل، وأرفقتها بتعليق، شكرته فيه على اهتمامه ومعاملته الجميلة لها ولطاقم العمل.

وكتبت مريم في تعليقها: "شكراً على أخلاقك وذوقك وتشجيعك وروحك الحلوة "الزعيم جونيور"، بجد استمتعت بالشغل معاك جداً جداً".

ومسلسل "كوبرا" من تأليف محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق، وبطولة عدد من الممثلين، من بينهم محمد إمام، ومحمد ثروت، ومريم الجندي، ومجدي كامل وأوس أوس، وكزبرة، ومحمود البزاوي.

كانت هذه تفاصيل خبر مريم الجندي توجه رسالة لـ محمد إمام بعد مسلسل "كوبرا" وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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