للمرة الثانية.. مادونا تستخدم ترنيمة دينية للسيدة فيروز في أغنية شيطانية

ميرنا وليد - بيروت - استخدمت الفنانة العالمية مادونا، مجدداً، ترنيمة "اليوم عُلّق على خشبة" للسيدة فيروز، وذلك خلال حفلها الإستعراضي الأخير في ولاية دالاس، وأثناء فقرة بأجواء "شيطانية".



وقدمت مادونا أغنيتها المثيرة للجدل، والمصنفة في خانة "التجذيف" على الدين "The Beast Within"، خلال الحفل، ولكن بأداء "ريمكس" جديد، إذ دمجت الترنيمة الدينية داخل الأغنية المثيرة للجدل.

يذكر أن مادونا كانت قد استخدمت الترنيمة في أغنيتها "إيروتيكا" في عام 1992، إلا أن السيدة فيروز رفعت عليها دعوى قضائية في نيويورك، وتم تغريم مادونا بمبلغ 2.5 مليون دولار أميركي.

ولاقى إستعراض مادونا في دالاس، غضباً شديداً من الحاضرين العرب، الذين رفضوا إساءة استخدام الترنيمة المخصصة ليوم الجمعة العظيمة، لذلك خرجوا إحتجاجاً على تقديم الترنيمة في "طقوس شيطانية".