والد ملكة جمال لبنان في ذمة الله.. وهكذا نعته بكلمات مؤثرة

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ميرنا وليد - بيروت - أعلنت ملكة جمال لبنان السابقة جويل بحلق وفاة والدها الكولونيل الدكتور جورج عزيز بحلق وقد شاركت ورقة النعوة على صفحتها وعلقت : "وداعا أبي، حتى نلتقي مرة أخرى"
يحتفل بالصلاة لرحة نفسه يوم الجمعة الساعة الرابعة بعد الظهر في كاتدرائية سيده البشاره للسريان الكاثوليك في منطقة المتحف.
تقبل التعازي يوم الجمعة قبل الدفن في صالون الكاتدرائية من الساعة 11 صباحاً ويوم السبت من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً.
من موقع الخليج 365 نتقدم بأحر التعازي لجويل وعائلة الراحل ومحبيه جميعاً.
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