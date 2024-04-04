بطل "الطائر الرفراف" يتحوّل الى مهرّج-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت وسائل إعلام تركية صورة لـ الممثل التركي مارت رمضان ديمير من الحلقة المقبلة من مسلسل "الطائر الرفراف".

وظهر صاحب شخصية "فريد" وهو يرتدي زي المهرّج ويضع على وجهه الألوان.

على صعيد آخر، كانت قد كشفت عفراء ساراتش أوغلي مؤخرا أن لا علاقة عاطفية بينها و بين زميلها في مسلسل "الطائر الرفراف" مارت رمضان ديمير، اذ انها قالت للصحافة في عيد ميلادها: "يا أصدقاء، أريد أن أضع النقطة الأخيرة لأنني لا أريد ان يتم فتح هذا الموضوع بعد الان. نحن مجرد زملاء عمل ولا توجد بيننا علاقة."

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