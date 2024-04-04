هاني شنودة يعتذر لـ خالد عليش لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نوران أسامة:

قدم الموسيقار الكبير هاني شنودة، اعتذار لـ الإعلامي خالد عليش بعد اتهامه بسرقة لحن أغنية "جدو علي" التي قدمت في إحدى الإعلانات.

وكتب شنودة، عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك": "للعلم اتصلت بيا صحفية، وقالت لي أن المذيع الكبير خالد عليش، بيغني في إعلان "جدو علي"، التي غناها الفنان الكبير محمد ثروت، وسألت وللأسف قولت إن هذه الأغنية ملك المنتج الكبير محسن جابر".

وتابع: "وبعد أن راجعت أوراقي، وجدت أنني تنازلت عنها في الشهر العقاري للفنان الكبير محمد ثروت، وأنا أعتذر عن هذا الخطأ غير المقصود، وأتمنى للنجم الكبير خالد عليش دوام التألق".

يذكر أن أخر أعمال الموسيقار هاني شنودة، هي الموسيقى التصويرية لمسلسل "حالة خاصة"، " بطولة غادة عادل، طه دسوقي، حسن أبو الروس، نبيل علي ماهر، إخراج عبد العزيز النجار.