ميكا البغدادي ترد على طليقها مسلم بعد تصريحاته الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت ميكا البغدادي طليقة مطرب المهرجات مسلم، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" تهاجمه من خلال بعد تصريحاته الأخيرة.

وقالت "ميكا": "أنا مكنتش عايزة أطلع أتكلم، بس أنت ليه تجيب اسمي وليه قولت حاجات مش حقيقة، أنا طالعة أوضح الكلام، عكس اللي طلعت قولته في البرنامج، وبتقول هي اللي ظلمتني ومخنتنيش".

وعرضت خلال الفيديو بث مباشر نشره "مسلم" عبر حسابه بموقع "إنستجرام" قال من خلاله: "أنا بقدم اعتذار كبير للست اللي معايا، أنا اتعلمت وخدت درس كبير جداً وطالع أعتذر للست اللي عايشة معايا، لأن قدرت تستحملني لما كنت مطلع عنيها، لو واحدة مكانها مكنتش هتستحمل ده".

وتابعت "ميكا": "هو ده نفس الشخص اللي طالع يقول هي اللي ظلمتني، وأنا مخنتهاش".

وسبق وأعلن "مسلم" انفصاله عن ميكا البغدادي نهاية العام الماضي وكتب: "الحمدلله على كل شئ، الحمدلله تم الطلاق بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف مكنتش أحب تكون دي النهاية، ويعلم ربنا أني رعيت الله فيها وتمسكت ببيتي أكثر من مرة".